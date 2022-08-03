تفاصيل مصرع طفل أسفل سيارة بالجيزة.. والمتهم: «ما قصدش»

شهدت منطقة أبو رواش التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، واقعة مأساوية بعدما تفاجأ أهالي القرية بسقوط طفل لم يتجاوز عمره 7 سنوات أرضًا، لا يتحرك، لا يتكلم، حملوه سريعا وتوجهوا به إلى أقرب مستشفى من مكان الحادث، ولكن بعد وصوله إلى المستشفى بوقت قصير لفظ أنفاسه الأخيرة.

جثة

أخبر أهالي منطقة أبو رواش أسرة الطفل، وحضرت الأسرة إلى المستشفى، وسط حالة من الصدمة على طفلهم الصغير، وتم إبلاغ رجال الشرطة بالواقعة، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث لكشف كواليس اللحظات الأخيرة، وما حدث للطفل الصغير المدعو عمر، تبين من خلال تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان أن الطفل كان يسير في الطريق متوجهًا إلى أحد الأماكن، وصدمته سيارة كان يستقلها أحد الأشخاص.

كاميرات وشهود

وعقب اصطدام السيارة به، سقط أرضًا وظل يلفظ أنفاسه الأخيرة، وتمكن رجال الشرطة من تحديد هوية الشاب مستقل السيارة، وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وناظرت جهات التحقيق جثمان الشاب المتوفى، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادث وسؤال شهود العيان حول ما حدث في لحظة اصطدام السيارة بالطفل الصغير.

مقصدش

وقال المتهم عقب ضبطه إنه لم يقصد قتل الطفل، ولكن تفاجأ باصطدام السيارة به، ولكن لم يكن يقصد نهائيًا قتله.

مواساة

كما سيطرت حالة من الحزن في منطقة أبو رواش حزنًا على الطفل الصغير، وتجمع أهالي القرية عند منزل الطفل الصغير لمواساة أسرته والتخفيف عنهم بعد فقدهم طفلهم الصغير الذي لم يتجاوز عمره 7 سنوات.