رئيس شركة مياه سوهاج يلتقي مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين

التقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة سوهاج والعضو المنتدب بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة برئاسة محمد حلمي على بدوى رئيس اللجنة النقابية وذلك بعد اعتماد التشكيل الجديد وذلك لبحث أوضاع العاملين بالشركة.

تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالشركة

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج أنه تم تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالشركة اعتباراً من 1 يوليو 2022 وأن الشركة تسعى دائما إلى تحسين أوضاع العاملين الوظيفية والمالية طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، بهدف توفير المناخ المناسب للاستمرار في تأدية رسالة الشركة وأهدافها، كما أن الشركة تسعى من خلال اللجنة النقابية إلى بحث جميع طلبات العاملين ومشكلاتهم والعمل على حلها.

العمل على توفير كوب مياه نظيف

وشدد رئيس مياه سوهاج خلال الاجتماع على ضرورة حث العاملين لبذل المزيد من الجهد من أجل توفير كوب مياه نظيف للمواطنين، والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وجميع خطط الاحلال والتجديد والمد والتدعيم هذا بالإضافة إلى تحصيل مستحقات الشركة لدى العملاء.

تكريم العاملين بالشركة

وفى إطار آخر، كرم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مياه سوهاج العاملين بقطاع التخطيط بالشركة لانتهائهم من إعداد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة واعداد خرائط تفصيلية لما سيتم من أعمال تطوير داخل المشاريع.