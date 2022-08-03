«الجنايات» تنظر جلسة محاكمة متهم بقتل ابنة خاله بعد فشله في هتك عرضها

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله بمنطقة «البراجيل»، التابعة لمحافظة الجيزة، بعد فشله في هتك عرضها، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي محمد شعبان.

إحالة المتهم للجنايات

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم بقتل ابنة خاله إلى محكمة الجنايات، في وقت سابق بعد انتهاء التحقيقات، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد.

بداية الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة أوسيم، بورود بلاغ بمقتل الطفلة «أمل»، 15 عامًا، بجرح ذبحي في الرقبة ومنطقة البطن.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين صحتها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، فضلا عن التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمنزل المجني عليها بعد إتلافها من قبل المتهم.

التحريات: قتلها بعد فشله في هتك عرضها

وكشفت التحريات إلى أن المتهم «أندرو. ح»، في العقد الثاني من العمر»، وراء ارتكاب الواقعة، مُبينة أن المتهم فشل في هتك عرض المجني عليها بعد أن أجبرها على حسر ثيابها عن جسدها، فذبحها خوفا من افتضاح أمره.

تحرير محضر

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، واعترف تفصيليا بارتكاب للواقعة، باستخدام سلاح أبيض «سكين»، أرشد عن مكانه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وانتهت إلى إجالة المتهم لمحكمة الجنايات المختصة.