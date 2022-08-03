ضوابط سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمطروح

اجتمع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مع رؤساء لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والمقرر انطلاقها السبت المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، وذلك بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وأحلام الإمام رئيس لجنة الإدارة ويسري مجاهد رئيس لجنة النظام والمراقبة.

ضوابط سير امتحانات الدور الثاني

وتناول اجتماع امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء، الذى عقد بديوان مديرية التربية والتعليم بمطروح مناقشة ضوابط سير الامتحانات والتعليمات الموجهة إلي رؤساء اللجان.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

ونبه وكيل الوزارة لجميع المشاركين على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي داخل كل لجنة فرعية وتعقيم مقار اللجان الامتحانية بصفة مستمرة للمحافظة على سلامة وصحة كافة المشاركين في العملية الامتحانية مع توفير غرفة للعزل الصحي بكل لجنة وتواجد الزائرة الصحية بها تحسبا لحدوث أي طارئ لا قدر الله.

متابعة غرفة العمليات مع اللجان

وأكد وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع على ضرورة التواصل الفوري والمباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية حال حدوث أي صعوبات تخص اللجنة الامتحانية وإعداد تقرير يومي عن مسار الامتحان ورفعه لرئيس لجنة النظام والمراقبة مع الالتزام الكامل باتخاذ كافة الإجراءات المنظمة لسير المنظومة الامتحانية وتوفير الانضباط والهدوء أثناء أداء الطلاب الامتحانات لافتاً إلي ضرورة تفعيل القرار الجمهوري رقم 101 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الغش كذلك تفعيل القرار الوزاري رقم 205 لسنة 2020 بشأن الإخلال بأعمال الامتحانات.

منع الهواتف في اللجان

وأكد وكيل تعليم مطروح لرؤساء اللجان خلال الاجتماع بعدم السماح باستخدام الهاتف المحمول نهائيا داخل اللجان مع تنبيه الطلاب بعدم اصطحاب أي أجهزة الكترونية داخل مقار اللجان ومنبها بضرورة الالتزام بمواعيد فتح مظاريف الأسئلة في حضور مندوب المديرية وباقي أعضاء لجنة فتح المظاريف.