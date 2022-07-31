27 ألف طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالإسكندرية 

انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق الحادي والثلاثين من يوليو 2022، امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بامتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، والبالغ عددهم أكثر من 27 ألف طالب وطالبة.

111 لجنة لامتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

وقالت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 بلغ 27539 طالبا يؤدون امتحاناتهم أمام 111 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني.

وأصدرت وكيل تعليم الإسكندرية، تعليماتها لمديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من تطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحراري والتباعد الاجتماعي الآمن وارتداء الكمامات ونشر ملصقات توعية بمخاطر كورونا للطلاب والملاحظين، حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية الامتحانية ومجابهة فيروس كورونا، وكذلك متابعة حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين، مشددًا على ضرورة التأكيد على المراقبين بالتواجد قبل اللجان بفترة كافية.

وفي سياق متصل، أكدت وكيل المديرية أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وغرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الامتحانات، ومن المقرر لامتحانات الشهادة الإعدادية أن تنتهي يوم الخميس الموافق 4 من أغسطس المقبل وفق الجداول المعلنة.

امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية، امتحانات مادتي اللغة الأجنبية والعلوم غدا الإثنين، وامتحانات مادتي الهندسة والحاسب الآلي يوم الثلاثاء، وامتحانات مادتي الجبر والتربية يوم الأربعاء، وامتحانات مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية يوم الخميس.