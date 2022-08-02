 «التعليم» تبدأ وضع أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعداد مبكرا لعقد امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة 2022، المقرر انطلاقها رسميا، يوم 20 أغسطس الجاري، وفقاً للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. تشكيل اللجان الفنية المكلفة

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه تم الانتهاء من تشكيل اللجان الفنية المكلفة بوضع أسئلة امتحانات الدور الثاني 2022، بحيث ستقوم بدورها، باختيار أسئلة كل مادة من «بنك الأسئلة»، ليتم بعدها البدء في طباعة أوراق الامتحانات.

وضع أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع

وأضاف المصدر، أن بداية وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، ستكون بالمواد غير المضافة للمجموع، وهي التربية الدينية والتربية القومية والاقتصاد والإحصاء، وبعدها يتم وضع الأسئلة الخاصة بالمواد الأساسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

- يوم السبت 20 أغسطس: امتحان اللغة العربية.

- يوم الأحد 21 أغسطس: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة التربية الوطنية.

- يوم الإثنين 22 أغسطس: امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية».

- يوم الثلاثاء 23 أغسطس: امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأربعاء 24 أغسطس: امتحان مادة الفيزياء وامتحان التاريخ.

- يوم الخميس 25 أغسطس: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

- يوم السبت 27 أغسطس: امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

- يوم الأحد 28 أغسطس: امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا»، شعبة علمي رياضة.

- يوم الإثنين 29 أغسطس: امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة وامتحان مادة علم النفس والاجتماع وامتحان مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل».

- يوم الثلاثاء 30 أغسطس: امتحان مادة الأحياء ومادة الفلسفة والمنطق وامتحان الرياضيات التطبيقية «الأستاتيكا».