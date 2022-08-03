تشييع جنازة 3 شباب ماتوا في حادث تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

وسط حالة من الحزن، شيع أهالي مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق بني صالح بمركز الفشن جنوب المحافظة بينهما اثنين من قرية صفط العرفا، إلى مثواهم الأخير بمقابر عائلتهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

حزن بقريتي صفط العرفا وعبد اللطيف يوسف

وتوافد أهالي قريتي صفط العرفا وعزبة عبد اللطيف يوسف التابعتان لمركز الفشن، على مستشفى الفشن المركزى، لاستقبال جثامين 3 من ضحايا حادث تصادم دراجتين ناريتين، وإنهاء تصاريح الدفن، إلى مثواهم الأخير في مقابر الأسرة، شرق النيل، وسط حالة من الحزن لفقدان 3 شباب في عمر الزهور لا يتعدى سن أكبرهم 25 عاما.

تفاصيل وفاة 3 شباب في حادث سير ببني سويف

وشهد مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، حادث تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الفرعي الرابط بين قريتي بني صالح وعزبة علي خليل، بدائرة مركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، ما أسفر عن وفاة 3 شباب وهم: عبد الله محجوب، مقيم عزبة الزيني، مصطفى محمد طه، مقيم قرية صفط العرفا، كريم مصطفى محمد، مقيم قرية صفط العرفا ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

أحد أهالي مركز الفشن يروي تفاصيل الحادث

وقال محمد سالمان، أحد أهالي قرية صفط العرفا بمركز الفشن، إن المتوفين كانوا خلال خروجهم من المنزل مستقلين دراجة نارية، تصادمت الدراجة التي كانوا يستقلونها، بأخرى كان يستقلها شاب من عزبة عبد اللطيف يوسف، علي طريق بني صالح وعلي خليل، ما أدي إلي وفاة الـ 3 في الحال، معبرا بقوله: «لا نقول إلا ما يرضي الله ورسوله إنا لله وانا إليه راجعون».

صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تتحول إلى سرادق عزاء

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى دفتر عزاء، حيث نعى المئات من أهالي محافظة بني سويف، الشباب الثلاثة، وطالبوا بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم وأصدقاءهم الصبر والسلوان على فراقهم.