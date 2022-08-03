خطوات استخراج رقم تأميني لأول مرة ببطاقة الرقم القومي

أكّدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّ لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط، يستمر معه حتى استحقاق المعاش، مشيرة إلى أنَّ الرقم التأميني هو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة.

خطوات تسجيل الرقم التأميني

وأوضحت هيئة التأمينات أنَّ هناك العديد من الخطوات للاستعلام عن الرقم التأميني كالتالي:

- يمكن للشخص المؤمن عليه أن يستعلم عن الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16217.

- في حالة عدم استدلال الشخص المؤمن عليه عن الرقم التأميني عليه أن يتقدم إلى أقرب مكتب تأمينات، ويكون معه أصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع وكذلك صورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

- يستعلم الموظف المختص عن الرقم التأميني من خلال قاعدة المعلومات بالحاسب.

- ​في حالة إذا كان للمؤمن عليه رقم تأميني سبق تسجيله سيتمّ إبلاغه به.​

- في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغ المؤمن عليه به​.​

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيا على موقع التأمينات

- يختار المؤمن عليه باختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني​ بالرقم القومي.

- إدخال بيانات الرقم القومي للمستعلم والضغط على ​​بدء الخدمة.

- إدخال البيانات الشخصية للمؤمن عليه وهي الاسم الأول للأم.

- النقر على أيقونة «أنا لست روبوت».

- الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

تخصيص رقم تأميني للفرد

وأوضحت التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمي لها، أنَّه يتمّ تخصيص رقم تأميني للفرد، مشيرة إلى أنَّ الرقم التأميني هو محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية، كما يتمّ إنشاء سجل يشمل بيانات الرقم التأميني وبيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد وكذلك ومركز الميلاد.