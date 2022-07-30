خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم والرقم القومي عبر «التأمينات»

بالتزامن مع إعلان صرف المعاشات، يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم وكذلك الرقم القومي، حيث أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية الكثير من الخدمات الإلكترونية للتيسير على المواطنين، من بينها إلى الاستعلام عن الأجور الخاصة في كل مدة من التأمين الاجتماعي، والاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة للمؤمن عليه، والاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

وتتمثل خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم والرقم القومي، فيما يلي:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من هنـــــا.

- الاستعلام عن الرقم التأميني.

- الضغط على «بدء الخدمة».

- إدخال كل البيانات الشخصية المتعلقة بالشخص الذي سيحصل على المعاش.

- كتابة الاسم الأول للأم.

- الضغط على كلمة «أنا لست روبوت».

- الضغط على «إرسال الطلب».

- ثم تظهر البيانات الخاصة بالرقم التأميني.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه من الممكن صرف المعاش عبر طرق عديدة، ممثلة في التالي:

- السحب النقدي عبر منافذ شبكات التحصيل.

- ماكينات البنوك.

- الفيزا الخاصة بالبريد.

- الصرف الإلكتروني من خلال ماكينة فوري.

- الصرف الإلكتروني من خلال ماكينة أمان.

خدمات التأمينات الاجتماعية 2022

خدمات التأمينات الاجتماعية التي تقدمها هيئة التأمينات، لا تتوقف على خدمات صرف المعاشات فقط، فمن ضمن الخدمات التي تقدمها الهيئة، خدمة أصحاب الأعمال، وخدمات القائمين بالصرف، وخدمات المؤمن عليهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات لغير المصريين.

خدمات يقدمها موقع هيئة التأمينات الاجتماعية 2022

1- الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

2- الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

3- الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمومن عليه.

4- الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج.

5- الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.

6- الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

7- الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

8- الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

9- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

10- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.