محاكمة 18 متهما من جنسيات مختلفة في قضية «جلب مواد مخدرة».. بعد قليل

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بعد قليل، جلسة محاكمة 18 متهما يحملون جنسيات مختلفة، وذلك لجلبهم موادًا مخدرة من خارج البلاد، بغرض تهريبها إلى الداخل.

وأجلت محكمة الجنايات، الجلسة الماضية، لجلسة اليوم الأربعاء، لسماع المرافعة.

المتهمون في القضية

وتضمنت أوراق القضية التي حملت رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة والمقيدة برقم 2406 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، المتهمين «عليان. س، وشهرته عيد، 50 عاما، عامل زراعي»، وآخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، رسام وشاعر ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 56 عاما، مالك مقهى ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 50 عاما، تاجر ملابس، وآخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، «أحمد. ر، وشهرته أحمد خطاب، 30 عاما، مالك حانوت»، «محمد. ع، 24 عاما، هارب»، «يوسف. ع، 21 عاما، هارب»، «محمود. ع، 19 عاما، طالب ثانوي»، «رمضان. ع، 43 عاما، سائق تاكسي»، «راضي. س، 42 عاما، سائق»، «حسن سو أجنبي الجنسية، 50 عاما مهندس»، «أخر أجنبي الجنسية، 64 عاما، لا يعمل»، «عبدالعزيز. ع، 15 عام طالب، وأخر أجنبي، 55 عاما، منجد».

جلب مواد مخدرة

وشملت أوراق القضية أيضًا قيام كل من «أيمن. س، 29 عاما، سائق في شركة مقاولات بالإسماعيلية»، «عبدالله. إ، 18 عاما، غفير»، «حسن. م، 25 عاما، طالب»، لقيامهم في يونيو عام 2021 بدوائر أقسام شرطة النزهة، السلام، المعادي، العبور محافظتي القاهرة والقليوبية، وحال كون المتهم الرابع عشر طفلا لم يتجاوز الثامنة عشر، ألفوا عصابة تولى إدارتها المتهم الأول وانضم إليها باقي المتهمين وكان الغرض منها جلب مواد المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

إحراز أسلحة نارية

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا وأحزروا بقصد الاتجار جوهر مخدر «هيروين، حشيش، ميتفاثمين، الميتنانفيتامين»، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزوا سلاحا ناريا «بندقية آلية سريعة الطلقات، مسدسين فردي الطلقات، بندقية خرطوش»، فضلا عن حيازتهم ذخائر تستعمل على الأسلحة محل الاتهام السابق دون ترخيص من الجهات المختصة.