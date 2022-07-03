تأجيل محاكمة 18 متهما لجلبهم مواد مخدرة داخل البلاد لـ3 أكتوبر

أمرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم، تأجيل محاكمة 18 متهما من جنسيات مختلفة، لجلبهم مواد مخدرة بغرض تهريبها داخل البلاد، لجلسة 3 أكتوبر المقبل للمرافعة.

أوراق القضية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة، وضمت المتهمين «ع. س»، 50 عاما، عامل زراعي، وآخر أجنبي الجنسية، 58 عاما رسام وشاعر ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 56 عاما، مالك مقهى ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 50 عاما تاجر ملابس، وآخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، «أ. ر»، 30 عاما، مالك حانوت «م. ع»، 24 عاما، هارب.

كما ضمت «ي. ع»، 21 عاما هارب، و«م. ع»، 19عاما طالب ثانوي «ر. ع»، 43 عاما سائق تاكسي «ر. س»، 42 عاما سائق، «و. ح»، وأجنبي الجنسية، 50 عاما مهندس، وآخر أجنبي الجنسية، 64 عاما عاطل، «ع. ع»، 15 عاما طالب، وآخر أجنبي، 55 عاما عامل، «أ. س»، 29 عاما، سائق في شركة مقاولات بمحافظة الإسماعيلية، «ع. إ»، 18 عاما، غفير، «ح. م»، 25 عاما طالب.

تكوين المتهمين عصابة

وأشارت الأوراق، إلى تكوين المتهمين، في يونيو عام 2021 بدوائر أقسام شرطة النزهة، السلام، المعادي، العبور محافظتي القاهرة والقليوبية، وحال كون المتهم الرابع عشر طفلا لم يتجاوز الثامنة عشرة، عصابة تولى إدارتها المتهم الأول، وانضم إليها باقي المتهمين، وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد، والاتجار بها داخل البلاد على النحو المبرم بالتحقيقات.

جرى تحرر المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحكمة.