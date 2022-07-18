ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة القاهرة من ضبط شخصين يحملان مواد مخدرة وأسلحة نارية، بقصد التجارة بدائرة قسم النزهة.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة دائرة النزهة بمحافظة القاهرة، يفيد بضبط عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

ضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة

وجرى ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة، بمحافظة القاهرة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وميزان حساس وطبنجة صوت وخزينتين وعدد من الطلقات، و6 هواتف محمولة ومبلغ مالي وسلاح أبيض «مطواة».

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطهما، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحريز المضبوطات.

ضبط مسجل مخدرات بحوزته مواد مخدرة

وفي إطار آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط مسجل خطر مخدرات، فجر اليوم بمركز سوهاج، وبحوزته كمية من المواد المخدرة «مخدر الأيس» ومبلغ مالي وسلاح ناري بدائرة مركز سوهاج، واعترف بحيازة المضبوطات بقصد التجارة بها وترويجها.