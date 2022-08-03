التنمية المحلية: استمرار «سند الخير» حتى نهاية 2022 لتوفير سلع بأسعار مخفضة

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، استمرار مبادرة «سند الخير» التي أطلقتها الوزارة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية العام، وذلك في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

مبادرة سند الخير

وفي هذا السياق، تلقى اللواء محمود شعراوي، تقريرا من القطاعات المعنية بالوزارة بشأن متابعة مبادرة «سند الخير» منذ إطلاق وزارة التنمية المحلية للمبادرة في 31 مارس وحتى 28 يوليو 2022 على مدار 15 أسبوعا، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى في 17 محافظة كمرحلة أولى، وهي: «المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، كفرالشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، الفيوم، بني سويف، والغربية»، وتهدف المبادرة لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطن المصري في الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى الإقبال الكبير من المواطنيين على شراء السلع من خلال المبادرة، حيث وصل حجم المبيعات إلى 75 مليون جنيه منذ انطلاقها وحتى الأسبوع الخامس عشر، ويصل عدد السلع الأساسية المقدمة للمواطنين 37 نوعا، بينها «لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، أرز، مكرونة، زيوت.......».

لحوم طازجة ومواد تموينية

ولفن إلى أنّ المبادرة استمرت في العمل خلال إجازة عيد الأضحى، وشهدت ارتفاعا ملحوظا بمبيعات اللحوم الطازجة، كما زادت معدلات بيع المواد التموينية «البقالة» خلال الأسبوعين الرابع والخامس حيث احتوت على كرتونة رمضان.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنّ المبادرة شملت 12 محافظة في أسبوعها الخامس عشر، وهي: «القاهرة، الجيزة، بني سويف، أسيوط، قنا، المنيا، الأقصر، أسوان، كفرالشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، والغربية»، وتنقلت سياراتها بمختلف القرى والأحياء بعدد يصل إلى 72 سيارة موزعة على المحافظات، حيث وصل عدد السيارات في محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف والدقهلية إلى 10 في كل محافظة على حدة، و9 بمحافظة كفر الشيخ، و5 بمحافظتي أسيوط والإسماعيلية، و4 بمحافظتي المنيا وقنا، و3 بمحافظة أسوان، وسيارة بمحافظتي الأقصر والغربية.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالدعم الذى يقدمه المحافظون والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح المبادرة، التي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة التنمية المحلية، بتوفير السلع الغذائية المخفضة بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.

تغطية أكبر قدر من القرى

وأكد اللواء محمود شعراوي، أنّه من المقرر أن تستكمل مبادرة سند الخير، رحلتها في باقي المحافظات المستهدفة، وتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجا، مضيفا أنّه سيتم استمرار مبادرة سند الخير والمعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية حتى نهاية العام، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بما يساهم في توفير السلع بأسعار مخفضة ووجود عروض وخصومات على الأسعار مع متابعة التزام التجار بذلك ومواجهة المخالفين.

وأضاف شعراوي، أنّ مبادرة سند الخير شهدت إقبالا كبيرا وترحيبا من المواطنين بالمناطق التي انطلقت فيها، خاصة من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة، كما وجّه المواطنون الشكر لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة التي تدعم محدودي الدخل والأسر متوسطة الدخل، وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق، والوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.