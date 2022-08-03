فنانون يعلقون على آخر ظهور سينمائي لدلال عبدالعزيز: تعيش في قلوبنا

قرر المنتج هشام جمال أن يفاجئ متابعيه، من خلال نشر مقطع فيديو من فيلم «تسليم أهالي» قبل عرضه بدور العرض اليوم، حيث ينتظر فئة كبيرة من الجمهور عرض العمل، خاصة بعدما نوه عن ظهور خاص ومميز للفنانة دلال عبدالعزيز .

إهداء العمل لروح دلال وسمير

وقرر صناع فيلم تسليم أهالي، إهداء العمل الفني لروح الفنانين الراحلين دلال عبدالعزيز وزوجها سمير غانم اللذين رحلا عن عالمنا.

تعليقات نجوم الفن على برومو فيلم تسليم أهالي

وتوالت التعليقات من نجوم الفن على برومو فيلم تسليم أهالي، حيث قال الفنان عصام السقا، «ربنا يرحمهم ويغفرلهم يارب»، وتعليق آخر من الفنان عمرو وهبة: «ربنا يرحمهم ويغفرلهم»، بينما قالت الفنانة ليلي أحمد زاهر: «ربنا يرحمهم ويحسن اليهم ويسكنهم فسيح جناته، ويجعل حب الناس ليهم في ميزان حسناتهم، هما في قلوبنا» .

وطالبت الفنانة مايا حداد ، الدعاء لهم بالمرحمة والمغفرة حيث كتبت قائلة: «الله يرحمهم، ويغفرلهم ويدخلهم فسيح جناته».

دور دلال عبدالعزيز في تسليم أهالي

ويعتبر فيلم تسليم أهالي، آخر عمل شاركت فيه الفنانة دلال عبد العزيز قبل وفاتها بفيروس كورونا هي وزوجها الفنان سمير غانم، وتجسد دلال عبد العزيز خلال الفيلم دور موظفة حكومة تربطها قصة حب كوميدية بصدقي الذي يجسده الفنان بيومي فؤاد.

أبطال فيلم تسليم أهالي

واستطاع المخرج خالد الحلفاوي أن يجمع عددًا من نجوم الفن، وهي من بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز.

كما ضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وهو من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.