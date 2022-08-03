سيمنز: نتواصل يوميا مع غازبروم الروسية لتسليم توربين نورد ستريم 1

قالت شركة سيمنز الألمانية إنها تتواصل يوميا مع شركة غازبروم الروسية المسؤولة عن توريدات الغاز في البلاد، بشأن استعدادها لتسليم توربين نورد ستريم 1، وفقا لما نقله موقع العربية الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل.

الوثائق لم تحل المشكلة

وكانت غازبروم أعلنت قبل أسبوع أنها تلقت وثائق من شركة سيمنز إنرجي بشأن التوربينات الخاصة بخط أنابيب نورد ستريم 1، لكن هذه الوثائق لم تحل المشكلة الخاصة بعودة التوربينات نظرا للعقوبات المفروض على روسيا.

وأوضحت غازبروم أنها طلبت من الشركة الألمانية دعم فوري لتقديم الأوراق اللازمة وتوضيح الأمور المتبقية الخاصة بخط الغاز الذي يضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

رخصة تصدير كندية

وكانت الشركة الألمانية، نقلت رخصة تصدير كندية إلى شركة غازبروم الروسية، تسمح بإصلاح ونقل توربينات خط أنابيب نورد ستريم 1، وفقا لقناة العربية الإخبارية.

وذكرت إحدى الصحف الروسية تعليقا على الأمر أن تسليم التوربينات قد لا يؤدي إلى زيادة تدفق الغاز عبر نورد ستريم 1، وذلك لأن المعدات الأخرى تحتاج إلى صيانة.