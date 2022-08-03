الصين تفرض عقوبات على تايوان وقيود على الرحلات الجوية ردا على زيارة بيلوسي

أعلنت السلطات الصينية، فرض عقوبات وقيود على الرحلات الجوية في 6 مناطق حول تايوان بسبب المناورات العسكرية، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

فيما قالت تايوان، إنها ستبحث إيجاد طرق بديلة بعد القيود الصينية على الرحلات الجوية.

وشددت وزارة الخارجية الصينية، على أن المناورات العسكرية حول تايوان لا تهدد حرية الملاحة في المنطقة.

كما فرضت الصين، عقوبات اقتصادية على تايوان بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.

الصين تفرض عقوبات اقتصادية ضد تايوان

وقررت وزارة التجارة الصينية، وقف توريد الرمال الطبيعية إلى تايوان، وأوقفت الصين وارداتها من الحمضيات ونوعين من المنتجات السمكية من تايوان اعتبارا من اليوم الموافق الثالث من أغسطس.

وفرضت السلطات الصينية عقوبات على مؤسستين في تايوان لدعمهما الانفصاليين التايوانيين والافتراء على الصين.

فيما أشار ما شياو قوانغ، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، أن الحديث يدور حول مؤسسة تايوان الديمقراطية والصندوق الدولي للتعاون والتنمية.