زيارة بيلوسى لتايوان تستفز الصين: عمليات عسكرية ومناورات بالصواريخ

اعتبرت الصين أن زيارة بيلوسي لتايوان، اليوم، تمثل «استفزازا سياسيا هائلا» لها، حسبما أكدت الخارجية الصينية في تصريحات أعقبت وصول طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى جزيرة تايوان مباشرة، الأمر الذي علقت عليه وزارة الدفاع الصينية أيضا، بالاعلان عن أنها ستُجري عمليات عسكرية محددة، ردا على زيارة بيلوسي لتايوان، مؤكدة أنها وضعت الجيش الصيني في حالة تأهب قصوى، ردا على الزيارة.

زيارة بيلوسي لتايوان.. الصين تتوعد بنهاية غير جيدة

أدانت وزارة الخارجية الصينية بقوة زيارة بيلوسي لتايوان، مؤكدة أن الزيارة الأمريكية تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان عن الصين، حسبما نقلت وكالة «سبوتنيك».

وقالت الخارجية الصينية: «إذا أصرت الولايات المتحدة على اتباع مسار خاطئ فيجب أن تكون مسؤولة عن أي عواقب خطيرة، مؤكدة أن زيارة بيلوسي لتايوان «استفزاز سياسي هائل»، حسبما نقلت «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل.

ووصفت الخارجية الصينية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى جزيرة تايوان، بأنها «بلطجة»، معتبرة أن نهاية تلك الزيارة لن تكون جيدة للأمريكيين، حسب قولها.

الجيش الصيني يُعلن حالة التأهب القصوى ردا على زيارة بيلوسي لتايوان

وسرعان ما ترجمت وزارة الدفاع الصينية، تصريحات الخارجية الصينية، إذ أعلنت أنها وضعت الجيش الصيني في حالة تأهب قصوى، مشيرة إلى أنها ستُجري عمليات عسكرية محددة ردا على زيارة بيلوسي لتايوان.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، عمليات عسكرية بمحيط تايوان، بدءا من اليوم؛ تشمل تدريبات بحرية وجوية بمحيط جزيرة تايوان، وإطلاق صواريخ بعيدة المدى في مضيق تايوان، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

رئيس الصين لأمريكا: من يلعب بالنار سيحترق

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج، سبق وحذر نظيره الأمريكي جو بايدن، الخميس الماضي، بشأن مواقف الولايات المتحدة الأمريكية من تايوان، مشيرا إلى أن من يلعب بالنار يحترق.