تايوان تطالب السفن بإيجاد ممرات بديلة لتجنب المناورات الصينية

طالبت السلطات في تايوان، السفن بإيجاد ممرات بديلة لتجنب المناورات الصينية، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وتجري الصين مناورات عسكرية حول تايوان، ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، وقالت الخارجية الصينية، إنَّ المناورات العسكرية حول تايوان لا تهدد حرية الملاحة في المنطقة.

الصين: المناورات العسكرية حول تايوان لا تهدد حرية الملاحة في المنطقة

وتعد الصين تايوان جزء منها، محذرة أمريكا من محاولة التدخل في شؤون تايوان.

الاتحاد الأوروبي: التوتر حول تايوان يجب أن يحل عبر الحوار

وقال الاتحاد الأوروبي، إنَّ عدم الحوار بشأن تايوان قد يؤدي لعواقب سوء التقدير، منوهًا إلى أنَّ التوتر حول تايوان يجب أن يحل عبر الحوار.

وأجرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي زيارة لتايوان أمس الثلاثاء.