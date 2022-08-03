تروسيكل وجهاز لابنته وترميم المنزل.. «حياة كريمة» تدعم عامل خردة في قنا (صور)

لم تقتصر المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على دعم المنشآت وتوفير الخدمات فقط، بل توفير الدعم النفسي والمعنوي للإنسان أيضا، إذ أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، تكفلها بحالة عامل خردة، استجابة لمطالب أهالي مركز فرشوط بمحافظة قنا، وتقديم تروسيكل هدية له، بالإضافة إلى تجهيز ابنته بعدد من الأجهزة الكهربائية، وبعض المفروشات.

جهاز للعروس

وأوضحت المؤسسة أنها منحت العامل أيضا جهازا لابنته العروس بعد معرفتها بعدم قدرتها على تجهيزها، إذ قدمت المبادرة له من خلال المنسق الميداني لحياة كريمة بالمحافظة، غسالة، ثلاجة، بوتاجاز، بطانية، مفارش سرير، طقم حلل ولحاف: «شوفنا الفرحة في عيون الأسرة اللي فعلا تستحق الدعم».

إحلال وتجديد منزل الأسرة

وأضافت «حياة كريمة» أن المؤسسة ستعمل على إحلال وتجديد منزل الأسرة خلال أيام.

وتنتشر مبادرة «حياة كريمة» في كل أنحاء الجمهورية، من أجل تقديم الدعم الإنساني للمستحقين، فلا يقتصر دعم المبادرة الرئاسية على المحافظات المدرجة ضمنها، فالدعم الإنساني متاح لكل المواطنين بكل المحافظات، حسبما أعلنه المنسق الميداني لمؤسسة حياة كريمة، في محافظة أسوان في تصريح له.

مواصلة العمل في محافظات الجمهورية

وتستكمل مؤسسة حياة كريمة، ما بدأته من أعمال بكل المشروعات التي يتم بها العديد من الخدمات المقدمة للمواطن من أجل استكمال خطة البناء والتنمية الشاملة، محققة العديد من الإنجازات بشتى القطاعات، وذلك في إطار خطة العمل التي يتمّ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية من أجل تغيير حياة المواطنين إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات في كل القطاعات.

مشروعات حياة كريمة

وتسير المبادرة على أرض الواقع بمعدلات تفوق المخطط لها، من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط، وتأمين الحياة الكريمة للفئات الأشد فقرا، إذ شهدت مشروعات المبادرة تطورا كبيرا في نسب التنفيذ بجميع القرى، فيتسابق الجميع في مواقع العمل؛ سواء عمال أو مهندسون أو مشرفون، للانتهاء من المشروعات التي تخدم المواطنين، وفق الجدول الزمني المعد لها بمعايير جودة عالية وسط متابعة ميدانية مستمرة من المسؤولين والمحافظين لتفقد سير العمل ونسب الإنجاز لتذليل أي صعوبات، من أجل تغيير حياة المواطنين إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات في كل القطاعات.