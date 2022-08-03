وزير الخارجية الروسي يعلق على زيارة «بيلوسي»: «تايوان جزء من الصين»

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية ميانمار، «وونا ماونج لوين»، اليوم، أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان، تؤكد للجميع حرص الولايات المتحدة على الدفاع عن تايبيه، وأنها لا تخضع لأي تهديدا، وفقا لما نقلته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية.

لافروف يري أن الولايات المتحدة لا تخضع لأي تهديدا

وأضاف «لافروف»، أنه لا يريد إطلاق أحكامًا بشأن دوافع الولايات المتحدة: «ليس لدي شك بأن ذلك يعكس نفس الموقف الذي شاهدناه فيما يتعلق بالوضع الأوكراني، وهو رغبة لأثبت للجميع أن واشنطن لا تخضع لأي تهديدا ولا توجد محظورات بالنسبة لهم»، وأكد وزير الخارجية الروسي، اليوم، أنه لا يري سببا آخر لزيارة بيلوسي إلى تايوان بخلاف خلق التوترات.

وكان وزير خارجية ميانمار، أعلن مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا، كما سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية.

الخارجية الروسية تحث واشنطن بالاعتراف بأن تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين

وفي وقت سابق، وصفت الخارجية الروسية، بأن زيارة نانسي بيلوسي تعد استفزازا سافرا يأتي في سياق النهج العدواني الأمريكي الذي يهدف إلى ردع الصين، وذكرت الخارجية الروسية، أمس، أنها تعتبر العلاقة بين الصين وتايوان شأنا داخليا للصين، وأن الصين لديها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية ووحدة أراضيها وحماية سيادتها.