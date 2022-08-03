الصين تفرض عقوبات اقتصادية على تايوان وتعلق استيراد بعض المنتجات

أعلنت الصين، اليوم، تعليق تصدير الرمال الطبيعية إلى تايوان، وتعليق استيراد بعض أنواع الفاكهة والأسماك من تايبيه، ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وفقًا ما نقلته شبكة «سكاي نيوز».

بيلوسي: الولايات المتحدة لن تتخلي عن تايوان

غضبت السلطات الصينية من زيارة بيلوسي التي تعتبر أعلى مسؤولة أمريكية، وردت الصين بإدانة وصولها وإطلاق مناورات عسكرية في المياه المحيطة بتايوان، وأكّدت رئيسة تايوان تساي إنج ون، أنَّ بلادها لن تتراجع عن مواجهة الصين.

وذكرت بيلوسي، خلال لقائها مع تساي، أنَّها جاءت إلى المنطقة بسلام، مؤكّدة أنَّ الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزاماتها مع تايبيه التي تعيش تحت تهديد دائم للغزو الصيني، وأن واشنطن فخورة بصداقتها الدائمة مع تايوان.

وزارة التجارة الصينية: تعليق تصدير الرمال وتوقف استيراد الحمضيات وبعض الأسماك

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم، تعليق تصدير الرمال الطبيعية إلى تايبيه وحرمانها من الرمال، إذ تعتمد تايبيه بشكل كبير علي الصين، وفي نفس السياق، وأكدت إدارة الجمارك الصينية، تعليق استيراد الحمضيات وبعض الأسماك، كما أنَّها رصدت نوعا من الطفيليات الضارة علي ثمار الحمضيات وسجلت مستويات مفرطة من المبيدات الحشرية.

وقال مجلس الزراعة لتايوان، أمس، إنَّ الصين أصدرَت اعتذارات وهمية بانتهاكات تنظميه لتعليق استيراد سلع مختلفة من الجزيرة مثل منتجات الأسماك والشاي والعسل.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لتايوان، إذ سجل التبادل التجاري بينهم ارتفاعًا وصل إلى بنسبة 26% في عام2021 أي أنَّه 328 مليار دولار.