بيلوسي بعد مغادرتها تايوان: واشنطن تجدد التزامها الثابت بدعم الجزيرة

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنَّ واشنطن تجدد التزامها الثابت بدعم شعب تايوان، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

لقاء نانسي بيلوسي وتساي إنج ون

وأوضحت بيلوسي، بعد مغادرتها تايوان، «بحثت مع رئيسة تايوان تساي إنج ون تعزيز العلاقات الأمنية والدفاعية والاقتصادية».

وأضافت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أنَّها ناقشت مع رئيسة تايوان «سبل الدفاع عن قيمنا الديمقراطية».

بيلوسي تغادر تايوان

وغادرت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، تايوان بعد زيارة اعتبرتها الصين انتهاكًا لسيادتها.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، إنَّ الاستفزاز المشترك جاء من الولايات المتحدة وتايوان أولًا.

وأشارت الخارجية الصينية، إلى أنَّ الولايات المتحدة هي المحرض والصين هي الضحية.