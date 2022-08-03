التعليم تعلن أرقام الجلوس للمتقدمين لمدرسة المتفوقين STEM عين شمس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام الجلوس ومقار اللجان وموعد الاختبارات للطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بنين عين شمس للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقار اللجان للطلاب المتفوقين عين شمس

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، الطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات في مدرسة المتفوقين stem في عين شمس، المتقدمين، لاطلاع على دليل أداء الاختبارات لتجنب أي معوقات أثناء تأدية الاختبارات.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه يمكن للطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقار اللجان عبر هذا الرابط.