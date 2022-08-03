محافظ بورسعيد يناقش إنشاء وتطوير العديد من محطات الصرف الصحي

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اللواء عبد الحميد عصمت رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، بديوان عام محافظة بورسعيد؛ لمناقشة مستجدات الأعمال حول عدد من مشروعات التعاون بين الشركة والمحافظة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشاد محافظ بورسعيد، بجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتعاونها المثمر مع محافظة بورسعيد، في دعم خطة التوسع في إنشاء وتطوير العديد من محطات الصرف الصحي لاستيعاب المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، ومعالجة مشكلات الصرف في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

مناقشة العمل في محطات الصرف الصحي ومياه الشرب الجاري تنفيذها

وناقش محافظ بورسعيد مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، كافة الموضوعات المتعلقة بإنهاء العمل في عدد من محطات الصرف الصحي ومياه الشرب الجارية تنفيذها، وسبل تذليل أي عقبات قد تواجه انهاء المشروعات.

ومن جانبه، وجه رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المستمر مع الشركة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على أعلى مستوى، مشيدا بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد على كافة الاصعدة.

حملة مكبرة بحي الزهور لرفع الإشغالات وفتح الشوارع المغلقة

من جانب آخر، أعلن محافظ بورسعيد، تواصل الحملات المكبرة لإعادة الانضباط للشوارع وفتح الشوارع المغلقة وإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة التى تعيق حركة المواطنين وحركة المرور والتزام الجميع بالمساحات المصرح بها، إذ قامت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور بحملة إشغالات مكبرة بقيادة فوزي الوالى رئيس الحي ومشاركة العميد شادي محروس قائد شرطة المرافق وقسم شرطة الزهور.

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد من الاشغالات التى تعوق حركة المرور بشارع 23 ديسمبر وإزالة أكبر إشغال بنطاق منطقة علي بن أبي طالب، وذلك لعودة الانضباط للشارع، والذي يشهد تطويرًا على أعلى مستوى.