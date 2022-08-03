تحرك عاجل من نقابة الإعلاميين ضد «إيمي تاتو»: لم تحصل على العضوية

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إنَّ «إيمي تاتو» صاحبة صالون تجميل، ومقدمة برنامج «ضي القمر» على «قناة الشمس»، لم تحصل على عضوية نقابة الإعلاميين أو حتى تصريح مزاولة المهنة من لجنة القيد في النقابة.

إيمي تاتو

وكشف نقيب الإعلاميين في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ النقابة ستخاطب إدارة قناة «الشمس» لتقنين أوضاع العاملين فيها، خاصة الفئات الخمس التي يشملها القانون، وهي: «مقدمي البرامج، والمعدين، والمخرجين، والمحررين، والمراسلين»، تفاديًا لمساءلة من يمارس المهنة دون تقنين بتهمة انتحال صفة إعلامي.

نقابة الإعلاميين

وشدد طارق سعدة، على أنَّ عدم تقنين أوضاع المشتغلين في مهنة الإعلام طبقًا للقانون، يعرّض الشخصية الاعتبارية للوسيلة الإعلامية للغرامة والغلق وفقا لنص المادتين 88 و89 من قانون نقابة الإعلاميين.

وأكّد نقيب الإعلاميين، أنَّ المرصد الإعلامي التابع لنقابة الإعلاميين، يتابع كل البرامج لرصد المخالفات من قبل الخاضعين لقانون النقابة، فضلًا عن معرفة مدى الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، مطالبًا إدارات القنوات باقتناء نسخة من الميثاق وتبصير العاملين فيها بنصوصها وموادها للالتزام بها.

برنامج ضي القمر

وأعلن «سعدة»، خوض إيمي تاتو تجربة التقديم التليفزيوني من خلال برنامج «ضي القمر» عبر قناة «الشمس»، لمناقشة كل ما يخص المرأة وجمالها سواء الشكلي والروحي، وما ينقص أي امرأة، خاصة أنّها صاحبة صالون تجميل لفتت الأنظار إليها وأثارت الجدل بمقاطع فيديو تتحدث فيها بطريقة ملفتة عن تفاصيل من حياتها وعملها، وأصبحت فيديوهاتها تريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفيديو الذي تسبب في شهرتها وهي تقول «الإيد الساندة أحسن من الإيد الساجدة».