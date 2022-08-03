ألمانيا تعلن دعم مبدأ «الصين الواحدة»: تايوان شريك اقتصادي مهم لنا

قالت الحكومة الألمانية، إنها تدعم مبدأ «الصين الواحدة»، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

حكومة ألمانيا: التهديدات العسكرية أمر مرفوض

وأضافت الحكومة الألمانية، «نتفق مع واشنطن على دعم سياسة صين واحدة»، قائلة: «تايوان شريك اقتصادي مهم لنا».

توترات بين أمريكا والصين بسبب تايوان

وعلقت الحكومة الألمانية على مناورات الصين قائلة: «التهديدات العسكرية أمر مرفوض».

وتشهد العلاقات بين الصين وأمريكا توترات بشأن تايوان، وزيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة أمس.

وتعتبر الصين تايوان جزء منها، إذ حذرت من التدخل في شؤونها الداخلية.