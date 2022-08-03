3 قتلى و6 جرحى في حادث طعن بدار حضانة بالصين والشرطة تتعقب المتهم

أعلنت الشرطة الصينية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرون بجروح نتيجة حادث طعن، صباح اليوم، استهدف دار حضانة جنوب شرق الصين، حسبما نقله موقع قناة العربية الإخبارية.

المجرم شخص متخفي

وقالت الشرطة في بيان رسمي لها على إحدى المواقع الإلكترونية واسعة الانتشار في الصين «ويبو»، إن شخصا بقبعة على رأسه ويضع قناعا اقتحم دار حضانة في مقاطعة جيانغشي.

وأضافت الشرطة أن الرجل يبلغ من العمر 48 عاما واقتحم الحضانة في تمام العاشرة صباحا، لافتة إلى أن الحادث نتج عنه قتل ثلاثة أشخاص وإصابة 6 آخرين، وأن الشرطة تبذل جهودها من أجل تعقب المشتبه والقبض عليه.

ونشرت صحيفة «بكين ديلي» الصينية المحسوبة على الحكومة، مقطع فيديو لشرطي وهو يحمل بين يديه طفلا صغيرا إلى سيارة الإسعاف، مشيرة إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن هوية أو أعمار الضحايا من قبل الشرطة حتى الآن.

حظر امتلاك الأسلحة النارية

وأوضحت الصحيفة الصينية أنه نادرا ما يتم تسجيل جرائم جماعية في الصين، كما أن الدولة تحظر بشكل قاطع امتلاك المواطنين لأسلحة نارية، في الوقت الذي شهدت فيه البلاد في الآونة الأخيرة عمليات طعن متكررة، كان آخرها الشهر الماضي، عندما هاجم شخص مجموعة من الأفراد داخل أحد مستشفيات شنغهاي قبل أن تبادر الشرطة وتطلق النار على المهاجم ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص.

حوادث طعن متكررة

ومن أكثر الحوادث التي أدت إلى إثارة الرأي العام الصيني، الحادث الذي وقع في إبريل الماضي، عندما قتل أحد الأفراد طفلين مستخدما سكينا إلى جانب إصابة 16 آخرين داخل مدرسة في جنوب الصين.

وتشهد الصين في الآونة الأخيرة عددا من الأحداث المشتعلة على المستوى الخارجي، بعد قيام نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي بزيارة تايوان، وهو الأمر الذي اعتبرته الصين تعدٍ على سياداتها باعتبار أن تايوان جزء من مشروع الصين الواحدة رغم تمتعها بحكم ذاتي.