بنك ناصر يدعم مستشفى المبرة في أسيوط بـ10 حضانات و34 جهازا طبيا

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تزويد مستشفى المبرة للتأمين الصحي بأسيوط بوحدة كاملة للمبتسرين، مكونة من 10 حضانات و34 جهازا طبيا مقدمة كتبرع من بنك ناصر الاجتماعى بأسيوط لمنطقة وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهل المرضى.

التوسع في إنشاء المستشفيات والمجمعات الطبية

وأشاد محافظ أسيوط بالإنجازات التي تمت في قطاع الصحة والتوسع في إنشاء المستشفيات والمجمعات الطبية المتميزة والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم وتطوير القطاع الصحي وخاصة المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي، والتي تتحمل العبء الأكبر نظراً لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها.

وحدة كاملة للمبتسرين

وأشار الدكتور أيمن منصور مدير عام منطقة وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي إلى أن بنك ناصر الاجتماعي قام بتزويد مستشفى المبرة بوحدة كاملة للمبتسرين مكونة من 10 حضانات، وجهازي تنفس صناعي يعمل للمرضى كبار وأطفال ومبتسرين، و10 أجهزة ضوئية، و10 مونيتور لقياس الوظائف الحيوية، و10 أجهزة تدفئة.

رفع المخلفات والقمامة وغسيل الأنفاق والأرصفة

في سياق آخر، أوضح محافظ أسيوط أنه تم رفع المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات وصناديق القمامة المنتشرة بحي شرق وحي غرب أسيوط، خلال حملات صباحية ومسائية على مدار اليوم حيث تم إزالة القمامة من أسفل بعض المنازل والعمارات السكنية وعدد من الشوارع، شملت (تقسم البترول، بجوار مستشفى السلامة، بجوار أرض الملاعب، وخلف مصنع كوكاكولا القديم)، على أن يتم استكمال متابعة باقي المناطق.