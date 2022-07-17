بأعلى عائد في السوق.. شروط وديعة «رد الجميل» من بنك ناصر

في إطار اهتمام البنك بكل فئات المجتمع العمرية وخصوصا كبار السن من العملاء فقد تم إصدار وديعة رد الجميل، المدة سنه تبدأ من تاريخ الإيداع.السن 60 سنه فأكثر قيمة الوديعة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها حتى 2 مليون جنيه سعر العائد، 12% سنويا لمدة 3 سنوات، و11.25% شهريًا لمدة 3 سنوات، و10.75% سنويا لمدة عام، و10.25% سنويا لمدة عام.

يمكن استرداد شهادة رد الجميل بعد 6 أشهر من إصدارها

وبحسب مصادر في بنك ناصر الاجتماعي، فإن شهادة «رد الجميل»، يمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التى يقرها البنك، وحال وجود أي استفسار يتمّ الاتصال بخدمة مركز على الرقم 16868 وهو الرقم الذي خصصه البنك لكل عملائه.

عائد 8% بعد تسوية إيرادات العام.. وفتح الحساب اعتبارا من 16 سنة

وأشار المصدر إلى أنَّ بنك ناصر منح عائد 8%، وذلك بعد تسوية إيرادات العام، ويتمّ فتح الحساب اعتبارًا من سن 16 عام بحد أدنى 500 جنيه، ويتمّ احتساب العائد بداية الشهر التالي للإيداع، ويمكن الاقتراض بضمان الحساب وإمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناء على رغبه العميل بجانب إصدار بطاقة صرف آلى للعميل ميزة الذكية.

ويقدم بنك ناصر المساعدات والإعانات النقدية، في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي و لتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية، إذ قرر البنك أن تكون الفئات المستحقة هى أسرة المريض، والأسرة التي تعولها امرأة «الأرملة - المطلقة – أسرة المسجون– مهجورة العائل، والأيتام، أسرة المعاق، والأسرة التي لديها فرد يحتاج إلى إجراء العمليات الجراحية الكبرى، الأسرة التي لديها طالب جامعي، الأسرة التي في حاجة ملحة لتوصيل مياه الشرب نقية بمنزلها».