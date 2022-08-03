كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022.. اعرف موعد ظهورها

تتصدر نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية، إذ يبحث أولياء الأمور والطلاب عن كل ما يخص النتيجة وموعد إعلانها وكيفية الحصول عليها، وحقيقة ما تردد حول التلاعب وتعديل بعض الأشخاص في الكنترول لدرجات الطلاب، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها بشكل قاطع.

وفي هذا الصدد، نقدم لكم في السطور التالية موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، عبر موقع «الوطن».

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

وللحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، يتم الدخول على الرابط السابق الذي خصصته جريدة «الوطن»، وكتابة كافة البيانات المطلوبة، التي تشمل:

- كتابة اسم الطالب رباعي.

- كتابة رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة سواء علمي أو أدبي.

- اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم التليفون.

- الضغط على أيقونة سجل الآن.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

ومن المنتظر أن تُعلن نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام المقبلة وفقًا لما قاله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات تليفزيونية سابقة، مؤكدًا أن الأوائل سيتم إعلانهم في مؤتمر صحفي بعد الانتهاء من رصد النتائج والتصحيح، مشيرًا إلى أن التصحيح يجري بشكل إلكتروني كامل ودون أي تدخل بشري، وهو ما ينفي احتمالية وقوع ظلم لأي طالب.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة لبوابة الوطن، أنه جارِ إعداد وتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2022، لاختيار الأوائل بناء على معايير محددة، مشيرًا إلى أن النتيجة ستعلن في الفترة من 3 إلى 7 أغسطس الجاري.