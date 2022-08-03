براد بيت يتحدث عن علاقته بأبنائه: بكيت بسبب «شيلوه»

تحدث النجم العالمي براد بيت عن علاقته بأولاده من زوجته السابقة أنجلينا جولي، خاصة بعد المعارك القانونية المحتدمة بينهما في الفترة الأخيرة، وذلك على هامش العرض الخاص لفيلمه الأحدث «Bullet Train»، في مسرح «ريجنسي فيليدج» بمدينة لوس أنجلوس، وذلك قبل طرحه رسميا في دور العرض السينمائي 5 أغسطس الجاري.

وقال براد بيت في لقاء مع برنامج «ET» الفني، عندما سئل عما إذا كان يأمل أن يبتعد أطفاله عن دائرة الضوء أو يتبنوا الفنون الإبداعية، إنه يأمل فقط أن يكتشفوا المسارات التي تقودهم إلى السعادة، موضحا: «أحب عندما يجدون طريقهم الخاص، ويجدون الأشياء التي يهتمون بها وتزدهر».

براد بيت يعبر عن فخره بمهارات ابنته في الرقص: جعلت دموعي تتساقط

وعبر النجم الأمريكي عن إعجابه وفخره بابنته شيلوه البالغة من العمر 16 عامًا، وحركاتها الراقصة، بعد مقطع الفيديو الذي نشرته على الإنترنت تستعرض خلاله مهاراتها في الرقص، قائلا: «جعلت دموعي تتساقط، أنها جميلة للغاية»، وتابع مازحا: «لا أعلم من أين تعلمت ذلك فأنا لدي قدمان يسرتان».

براد بيت: جاكي شان مثل شارلي شابلن.. وتم التقليل من شأنه

وعلى الجانب الآخر، تحدث براد بيت عن جهوده الإبداعية، خاصة أن إداءه التمثيلي في فيلم «Bullet Train» يمثل منطقة جديدة للممثل الشهير، في الفيلم الذي ينتمي لنوعية أفلام الحركة الكوميدية مستوحاة بشكل كبير من المبدع جاكي شان، الذي كان له تأثير كبير على كل من «بيت» والمخرج ديفيد ليتش.

وأوضح النجم الأمريكي: «نتحدث دائمًا عن جاكي شان، إلى أي مدى نحب جاكي شان، إنه مثل تشارلي شابلن، لقد تم التقليل من شأنه، وكنت سعيد بتقديم شيء في هذا السياق من خلال تقديم الأكشن الممزوج بالكوميديا حيث لم أفعل ذلك من قبل».

فيلم «Bullet Train» مأخوذ عن الرواية اليابانية «Maria Beetle» للكاتب كوتارو إيزاكا، ويتبع خمسة قتلة على متن نفس القطار السريع من طوكيو.