أهالي أسوان يتسلمون 9 جثث من ضحايا حادث سوهاج

تسلم أهالي محافظة أسوان جثت ذويهم من ضحايا حادث الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة سوهاج، الذين لقوا مصرعهم إثر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، وسيارة نقل محملة بروؤس الماشية؛ ما أسفر عنه مصرع 17 شخصا، وإصابة 3 أخرين بإصابات متفرقة بالجسم، حيث أنه تبين أن من بين المتوفين 13 شخصا من أبناء أسوان.

أسماء الضحايا

وقام أهالي أسوان، باستلام جثمان كل من: «أحمد عبدالسميع محمد أحمد، 21 سنة، إدفو أسوان، مشرحة مستشفى المراغة، وجابر حنفي محمد علي 50 سنة، إدفو أسوان مشرحة المراغة، ومساعد أبوزيد إبراهيم حسن، إدفو أسوان 37 سنة، مشرحة مستشفى جهينة، ومها خالد محمود 25 سنة، من مركز إدفو، وتم نقله الجثة إلى مشرحة المراغة، وسيد حساني إبراهيم 47 سنة، مركز إدفو أسوان، بمشرحة المراغة، وعبد الرحيم شعبان عبده أحمد، 26 سنة، يقيم بمركز إدفو، بمشرحة مستشفى جهينة، وحسن بسطاوى ونجله مصطفى حسن بسطاوي، وخالد محمود».

التصريح بدفن الجثامين

وكان قد صرحت الجهات المختصة بمركز جهينة غربي محافظة سوهاج، بدفن جثث ضحايا حادث سوهاج تصادم سيارتين على طريق أسيوط سوهاج الصحراوي الغربي بناحية مركز جهينة غرب سوهاج، حيث تم تسليم 3 جثث من الضحايا من ابناء محافظ قنا، لذويهم؛ تمهيدًا لنقلهم إلى مقابر عائلاتهم بمحافظتي أسوان وقنا.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، أمس إخطارًا يفيد بوقوع تصادم سيارتين نقل وميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.