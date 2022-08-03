انطلاق دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصور الثقافة.. إخراج وسيناريو

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عن بدء محاضرات الدراسات السينمائية الحرة لشهر أغسطس الجاري، تحت إشراف الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية، وتشمل المحاضرات فنون السينما بينها «السيناريو، التصوير، الإخراج، والديكور»، بالإضافة إلى ندوات ثقافية ولقاءات نقدية.

محاضرات دورة الدراسات الحرة

تتضمن الدورة محاضرات في فنون السينما، وتضمن اليوم الأول محاضرة «أساسيات الإخراج والتذوق السينمائي»، للمخرج السينمائي عادل عوض، تطرق خلالها إلى حرفية الإخراج والتذوق السينمائي، وذلك من خلال شرح وعرض فيلم Amadeus والذي ينتمي للأفلام التاريخية الموسيقية، ويعرض قصة حياة «موتسارت وساليري».

وأوضحت المحاضرة تطبيقات عملية على طريقة البحث السينمائي واللغة السينمائية بينها «حركة الكاميرا، العدسات المستخدمة، الإضاءة، الإظلام المضيء»، بجانب فيلم «أماديوس»، إنتاج عام 84، ويجسد حياة الموسيقار «موتسارت»، وحصد الفيلم 8 جوائز أوسكار، وصنفه معهد الفيلم الأمريكي بأنه من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما.

لقاءات للتثقيف الرقمي والمالي لموظفي الهيئة بالبحيرة

في سياق آخر، وفي إطار التعاون المتبادل بين وزارتي الاتصالات والثقافة تنظم هيئة قصور الثقافة عددًا من لقاءات التثقيف الرقمي والمالي، لموظفي قصور الثقافة بقرى مبادرة «حياة كريمة»، في محافظة البحيرة، ضمن أعمال محور «بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية»، بالمحافظات المستهدفة بالمبادرة الرئاسية.

وتستهدف الفعاليات سد الفجوة الرقمية بين الحضر والريف، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والتمكين الاقتصادي الرقمي وخلق مجتمعات ذكية تفاعلية على النحو الذي يعزز الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية.