فتح حساب مصرفي لكل مواطن بالمجان في البنوك.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت بعض البنوك العاملة في مصر، رغبتها المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للشباب، وذلك من خلال فعاليات مبادرة الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي المصري بهدف فتح حساب مصرفي لكل مواطن، إذ سهلت البنوك عملة فتح الحسابات للشباب.

فتح حسابات جديدة للعملاء

وشاركت الدولة في الاحتفال من خلال إتاحة فتح حسابات جديدة للعملاء الشباب الراغبين في فتح حسابات مصرفية، على أن يكون ذلك «مجانا» ودون وجود الحد الأدنى للرصيد، إذ تستهدف البنوك فتح حساب مصرفي لكل مواطن مصري.

وقدمت الكثير من العروض للشباب بمناسبة الاحتفال بيومهم الخاص، من خلال طرح العديد من الخدمات دون أي مصاريف إدارية.

6 فعاليات في مبادرة الشمول المالي

وحدد «المركزي» 6 فعاليات في مبادرة الشمول المالي على مدار كل عام لحث البنوك على مخاطبة غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي من الشباب والمرأة وبعض الشرائح البسيطة من خلال فعاليات محددة تضمنت اليوم العالمي للمرأة في مارس، واليوم العربي للشمول المالي في أبريل، واليوم العالمي للشباب في أغسطس، واحتفالية الفلاح في سبتمبر، والادخار في أكتوبر، واحتفالية ذوي الهمم في ديسمبر.

الأوراق المطلوبة لفتح الحساب

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الأوراق والاحتياجات الخاصة بكل مواطن لفتح الحساب الخاص به مجانا خلال فترة الاحتفال، والتي من المقرر أن تنتهي في منتصف أغسطس الجاري:

- الذهاب لفرع البنك الراغب في التعامل معه لتقديم طلب موقع بخط يده بفتح حساب مصرفي.

- ضرورة توافر أصل البطاقة الشخصية مع العميل، وأن تكون سارية لإطلاع موظف البنك عليها وتقديم صورة ضوئية منها.

- ألا يقل سن العميل عن 16 عاما، وما أعلى من ذلك ليس هناك قيود عليه.

أنواع الخدمات المصرفية التي يستفيد منها العميل بعد فتح الحساب في أحد البنوك:

- إصدار البطاقات المدفوعة مقدما أو الخصم المباشر للعملاء مجانا.

- الاشتراك في المحافظ الإلكترونية.

- الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي مجانا.