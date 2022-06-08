مصرع سائق وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص على طريق ديروط الزراعي

لقى سائق مصرعه وأصيب نحو 12 آخرين، في حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب «ميكروباص»، على طريق «أسيوط - ديروط» الزراعي، اليوم الأربعاء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط، لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على جثة المتوفي تحت تصرف النيابة.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالحادث

تلقى اللواء عمرالسويفي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق اسيوط ديروط الزراعي، وعلى الفور انتقلت قوات من الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع أحد الأشخاص، وإصابة 12 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات المختصة.

أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بأسيوط

تبين وفاة شخص يُدعى «أشرف حشمت»، 35 سنة، سائق، مقيم بديروط، وإصابة كل من «محمود محمد خضر»، 26 سنة، من قنا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وآخر مجهول الاسم والهوية، يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، في غيبوبة تامة، و«أبوزيد أبو حسيبة عطية»، 59 سنة، مدرس، مصاباً بخلع في الكتف الأيسر، و«مصطفى إبراهيم عبدالمنذر»، 45 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما ضمت قائمة المصابين «إنجي رمسيس عبدالرازق»، 22 سنة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة، و«فاطمة ناصر مصطفى»، 22 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، و«ناصرة حمدي عبدالحميد»، 28 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، و«مايزة عبدالله عبدالهادي»، 60 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، و«أحمد حمدان مبروك»، 51 سنة، في غيبوبة تامة، و«عمر أحمد عثمان»، 23 سنة، مصاباً بكدمات، و«بطة محمد عبدالحكيم»، 40 سنة، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، و«أحمد علي سيد علي»، 31 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالضلوع.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم نقل المصابين لمستشفى أسيوط لتلقي العلاج اللازم، كما تم التحفظ على جثة المتوفي بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وسماع أقوال المصابين.