من هي مارتا حامد طليقة زوج أصالة الحالي؟.. اتهمته باقتحام منزلها

شهدت محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، قيام قطاع عريض من الجمهور، للبحث عن إجابة لسؤال مفاده من هي مارتا حامد؟، والتي كانت أشهر تريند في الساعات الماضية، بعد اتهامها طليقها الشاعر فائق حسن وزوجته الحالية الفنانة أصالة، باقتحام مسكنها وسرقة أغراضها وكل متعلقاتها الشخصية.

من هي مارتا حامد طليقة زوج أصالة؟

وتسبب ظهورها في لفت الأنظار إليها لما تتمتع به من جمال آخاذ، الأمر الذي اضطر معه عدد من الجمهور للبحث عن معلومات كافية لمعرفة من هى مارتا حامد؟، طليقة زوج أصالة الحالي، وأنجبت منه ثلاثة من الأبناء، وكانت تعمل في مجال الأزياء والإعلانات.

مارتا حامد تعمل في مجال الموضة والأزياء

ويعمل الشاعر العراقي فائق حسن، مديرًا لأعمال الفنان ماجد المهندس، وهو سبب التعارف الذي حدث بينه ومارتا حامد، بعد أن تم اختيارها للظهور موديل في أغنية ماجد المهندس مو على كيفك عام 2012، من ألحانه وكلمات نسرين بنت محمد.

عملت موديل في أغنية ماجد المهندس وتعرفت على فائق حسن خلال التصوير

وكانت الأغنية سبب تعارف مارتا حامد وفائق حسن، وأن تنشأ بينهما قصة حب، تتوج بالزواج وإنجاب ثلاثة من الأبناء، حتى انتهى الأمر بالانفصال بينهما، وتعيش هي في منزل الزوجية بصحبة الأطفال.

وهي من أصول عراقية وتحمل الجنسية الأمريكية، وتعيش بين الولايات المتحدة الأمريكية ودبي، لعملها المتعلق بمجال عروض الأزياء، وأشارت في تصريحات لها سابقة أنها استقبلت عدة عروض لدخول مجال التمثيل، وهو الأمر الذي تتحمس له بشدة.

وفي الساعات الماضية، خرجت مارتا حامد في مقطع فيديو تهاجم من خلاله طليقها فائق حسن وزوجته أصالة، بشأن اقتحام مسكنها وبعثرة محتوياته وهو ما اكتشفته بمجرد عودتها من أمريكا، وأن لديها شهودًا على ذلك، خصوصًا وأنها تلقت تهديدًا صريحًا من طليقها بأنه سيعمل على أخذ أطفاله للعيش معه.

فيما جمعت قصة حب بين أصالة والشاعر العراقي فائق حسن، كللت بالزواج في العام الماضي 2021، ويحرصان الثنائي على تبادل كلمات الغزل والإعجاب بينهما عبر حساباتهما الرسمية على موقع «إنستجرام».