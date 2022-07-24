سفير فرنسا بالقاهرة: استثماراتنا في مصر تصل إلى 5 مليارات يورو

أعرب مارك باريتي سفير فرنسا بمصر، عن سعادته بإعادة الإحتفال بالعيد الوطني لفرنسا في السفارة بمصر بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه تربط بين مصر وفرنسا علاقات وطيدة وتاريخية وبمجالات متعددة.

وأضاف بارتيني في حوار على شاشة القناة الثانية المصرية، أن هناك علاقات سياسية بين البلدين، وهو ما ظهر بالزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسي والرئيس ماكرون في الأعوام الماضية، إضافة إلى الزيارات المتبادلة بين الوزراء بالحكومتين، واصفًا زيارة وزير الإقتصاد الفرنسي بالمثمرة.

علاقات قوية بين برلماني مصر وفرنسا

ووصف سفير فرنسا بمصر زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالزيارة الإقتصادية المهمة، لافتًا إلى العلاقات القوية بين برلماني الدولتين، منوهًا بزيارة رئيسة لجنة الصداقة المصرية الفرنسية بمجلس الشيرخ إلى مصر منذ شهر، كاشفًا عن أن هذه الزيارات دليل على جودة العلاقات الثنائية على المستوى السياسي.

باريتي: الاستثمارات الفرنسية بمصر 5 مليارات يورو

وأوضح بارتيني أن هناك تعاونا إقتصاديا كبيرا بين مصر وفرنسا، وحجم الصادرات الفرنسية إلى مصر يبلغ 2 مليار يورو، وتقدر الإستثمارات الفرنسية بمصر بـ 5 مليارات يورو، منوهًا أنه يوجد بمصر 160 شركة فرنسية موجودة على ارض مصر.

ولفت سفير فرنسا بمصر أن هناك العديد من الصفقات الإقتصادية في كل المجالات منها النقل، حيث تشارك فرنسا في أعمال مترو الانفاق، إضافة إلى مشروعات الطاقة الخضراء وإستخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.