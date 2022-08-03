«معلومات الوزراء» يناقش مستهدفات وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بقطاع الصناعة

يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غدًا الخميس، ورشة عمل في إطار سلسلة جلسات «حوار الخبراء»، لمناقشة مستهدفات وثيقة «سياسة ملكية الدولة» بقطاع الصناعة.

حوار مجتمعي حول وثيقة «سياسة ملكية الدولة»

وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات.

مشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، عدد من رؤساء ووكلاء وأمناء سر وأعضاء لجنة الصناعة بمجلسي النواب والشيوخ.

يذكر أن مركز المعلومات عقد 17 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات لزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.