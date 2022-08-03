تايوان: 27 مقاتلة صينية اخترقت مجالنا الجوى اليوم

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، قبل قليل، أن ما يقرب من 27 مقاتلة صينية اخترقت أجواء منطقة الدفاع الجوي لتايوان، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

وغادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تايوان، اليوم الأربعاء، متجهة إلى كوريا الجنوبية.

ومع وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، تنبأ الجميع بوقوع حرب بين أمريكا والصين، متسائلين عن الإجراءات التي تتخذها الصين للرد على الزيارة.

ومن جانبها، قالت نانسي بيلوسي: «زيارة وفدنا لتايوان تفي بالتزام أمريكا الثابت بدعم الديمقراطية النابضة بالحياة في تايوان».