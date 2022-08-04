ابنة براد بيت تلتحق بالجامعة.. والنجم الأمريكي: «فخور بها للغاية»

عبّر النجم الأمريكي براد بيت عن فخره بابنته بالتبني «زهرة»، 17 عامًا، التي من المقرر أن تبدأ دراستها الجامعية هذا العام بعد التحاقها بكلية الفنون الحرة «سبيلمان»، في مدينة أتلانتا، جورجيا.

جاء ذلك خلال العرض الخاص لفيلمه الأحدث «Bullet Train»، في لوس أنجلوس، وتحدث عن مدى فخره برحلة «زهرة»، إلى التعليم العالي.

وقال براد بيت في تصريحات لمجلة «فانيتي فير»: «فخور جدًا بها، إنها ذكية جدا، سوف تزدهر أكثر في الكلية، إنه وقت مثير وجميل أن تجد طريقها الخاص وتتابع اهتماماتها»، متابعا: «لا أعلم كيف يمر الوقت لقد كبروا بسرعة فائقة.. الأمر يجعلني أدمع».

براد بيت يتحدث عن ابنته «شيلوه»: لا أعلم من أين ورثت موهبتها

كما كشف عن فخره بـ ابنته «شيلوه» التي نشرت عددًا من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت تستعرض خلالها مهاراتها في الرقص، قائلا إنها جميلة للغاية ولا يعلم من أين ورثت موهبتها خاصة أنه رقص سيء على حد تعبيره، «لا أعلم من أين تعلمت ذلك».

براد بيت: أُفضّل أن يكتشف أبنائي مساراتهم الخاصة بأنفسهم

وأكد النجم الأمريكي، في حديثه أنه لا يرفض أو يفضل وجود أبنائه داخل دائرة الضوء، ولكنه يرغب في اكتشاف مساراتهم الخاصة بأنفسهم: «أحب عندما يجدون طريقهم الخاص والمسارات التي تقودهم إلى السعادة بنفسهم».

وكان الابن الأكبر للزوجين السابقين، «مادوكس»، التحق بجامعة يونسي في كوريا الجنوبية في أغسطس 2019، بعد ثلاث سنوات من إعلان والديه انفصالهما، وكشف «براد» أن علاقة جيدة تجمعه بأبنائه برغم استمرار الخلافات القانونية مع زوجته السابقة أنجلينا جولي، والتي أنجب منها 6 أطفال، هم «مادوكس» 20 عامًا، «باكس» 18 عامًا، «زهرة» 17 عاما، «شيلوه» 16 عامًا، والتوأم «نوكس» و«فيفيان» 14 عامًا.