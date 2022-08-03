جهات التحقيق تطلب تحليل مخدرات للمتهم بتعذيب طفلته حتى الموت في عين شمس

قررت جهات التحقيق، عرض المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت في منطقة عين شمس، على الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات، كما استعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها التكميلية والنهائية في الواقعة.

الطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات

وكان قسم شرطة عين شمس، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ للتأكد من صحته وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.

الأب وراء ارتكاب الواقعة

وبعمل التحريات الأولية والفحص، تبين وجود آثار تعذيب على جثة الطفلة المجني عليها، وبسؤال شهود العيان والأب، تبين أنه من كان وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليه، وعرضه أمام تحقيقات النيابة العامة.

عذب طفلته بـ«خرطوم»

وعرض المتهم أمام تحقيقات النيابة العامة، وأدلى باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وأنه كان يؤدب طفلته البالغة من العمر 9 سنوات، مستعينا على ذلك بـ«خرطوم»، ثم ضربها وعذبها به، وسط صرخاتها المتواصلة، إلا أنه لم يتوقف، واستمر في تعذيبها حتى لقت مصرعها إثر تعذيبه، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فضلاً عن قراراتها السابقة.