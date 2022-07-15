القصة الكاملة لواقعة تعذيب طفلة بالإسماعيلية على يد شقيقها وزوج شقيقتها

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لفتاة في العقد الثاني من عمرها يتم تعذيبها بصورة بشعة، وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية أن زوج شقيقتها وشقيقها وراء واقعة التعذيب، بتحريض من والدة الفتاة بحجة تأديبها، نتيجة اعتياد الفتاة التأخر خارج المنزل.

كواليس الواقعة

وتبين أن المتهمين اعتديا على المجني عليها بالضرب عقب تقييدها بالحبال بتحريض من والدتها وخالها إثر اعتياد المجني عليها ترك مسكنها، كما تبين تصوير شقيقة المجني عليها واقعة التعدي على المجني عليها بقصد تأديبها.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن تلك الواقعة حدثت في غضون عام 2021، وأنه خلال الأيام الماضية حدث خلاف عائلي بين خال المجني عليها الذي حرض هو ووالدة الفتاة زوج شقيقته على ضربها، وبعد مرور عدة أشهر حدث خلافًا أسريًا بينهم فنشر خال الفتاة مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي انتقامًا منهم.

التحريات: شقيقة الفتاة وزوجها وراء واقعة التعذيب

وأكدت المصادر الأمنية أنه تم تحديد هوية مرتكبي واقعة التعدي على طفلة بالضرب والتعذيب بوحشية على يد أحد أقاربها، تبين بعد ذلك أنه زوج شقيقتها بالإسماعيلية.

خال الطفلة: الواقعة تعود لأكثر من 7 أشهر

وكشف خال الطفلة التي ظهرت في مقطع الفيديو والمقيم في منطقة الفردوان بالقنطرة شمال الإسماعيلية، كواليس الواقعة، مشيرًا إلى أنها تعود لأكثر من 7 أشهر مضت، مشيرًا إلى أن زوج شقيقته وراء ارتكاب الواقعة والتعدي على الطفلة بالضرب المبرح، أوضح أنه بسبب استيلاء الطفلة على مبالغ 10 جنيهات من والدتها دون علمها وتركت المنزل بعد الواقعة وتوجهت إلى منطقة السلام بالقاهرة، وأعادها مرة أخرى للمنزل.

وأشار خال الطفلة إلى أنها لا تريد البقاء مع زوج والدتها في المنزل بعد تعديه المستمر عليها، وأنه حاول التحدث معه حتى يتوقف عن التعدي عليها، ولكن هدده بضربه، وبعد أن نشر فيديو تعديه عليها بالضرب المبرح وتضمنت المنشورات استغاثات لإنقاذ الطفلة والقبض على جميع المتهمين.