تفاصيل مصرع طفلة على يد والديها في بولاق الدكرور: «زنانة ومبتسكتش»

في قلوب والدين خلت منهما مشاعر الرحمه والإنسانية، لم يتحملا بكاء طفلتهما لوقت طويل، ولم يحاولا التعرف على سبب بكائها أو محاولة عرضها على استشاري طب أطفال أو طبيب نفسي، لكن دفعهما انزعاجهما من بكائها إلى الاعتداء عليها بالضرب المبرح، حتى أحدثا بها إصابات وكدمات لم يتحملها جسدها الذي لم يتجاوز الـ5 سنوات، لتلقى مصرعها إثر إصاباتها، ما دفع جهات التحقيق لطلب تقرير تحليل المواد المخدرة لهما، لبيان ما إن كانا تحت تحأثير أي من المواد المخدرة أو الكحوليات من عدمه وقت وقوع الحادث.

وأمرت جهات التحقيق في الجيزة بحبس الزوجين 4 أيام على ذمة التحقيقات، إثر اتهامهما بقتل طفلتهما البالغة 5 سنوات نتيجة اعتدائهما عليها بالضرب المبرح في منزل الأسرة بمنطقة بولاق الدكرور، كما ندبت عناصر الطب الشرعي، لتشريح جثمان الفتاة وإعداد تقرير مفصل بحالتها يوضح أسباب الوفاة، كما كلفت رجال المباحث بسرعة استكمال تحرياتها بشأن الحادث للوقوف على أسبابه.

بداية البلاغ

كان قسم شرطة بولاق الدكرور قد تلقى إخطارا من أحد المستشفيات الكائنة بدائرة القسم، يفيد بوصول جثة لفتاة لم تتجاوز 5 سنوات، وافتها المنية إثر إصابات لحقت بها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، ليتبين بعد عمل التحريات أنّ والدي الفتاة وراء وفاتها بعد اعتدائهما عليها بالضرب المبرح، بسبب بكائها المستمر، مدّعين في بادئ الأمر سقوطها من شرفة المنزل، قاصدين إبعاد الشبهة الجنائية عنهما.

اعتراف الزوجين

وعقب تقنين الإجراءات وتضييق الخناق على الزوجين ومواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أقرا بصحتها، وبررا جريمتهما بأنّها «زنانة ومبتسكتش»، موضحين أنّهما لم يكونا قاصدين إزهاق روحها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، واستدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.