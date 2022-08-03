«القومي لذوي الإعاقة»: نوفر فرص عمل لأصحاب الهمم

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن قانون التوسع في اختصاصات صندوق «قادرون باختلاف» والذي يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يهدف إلى ضمان أكبر قدر من كفالة الحقوق لذوي الاحتياجات، مع توفير فرص عمل لأصحاب الهمم.

كريم: القيادة السياسية تدعم ذوي الإعاقة

وأضافت «كريم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أكبر مكتسبات القانون الجديد تقضي بأن يكون الرئيس السيسي هو رئيس الصندوق، وهو أكبر دليل على دعم القيادة السياسية واهتمامها المباشر بذوي الإعاقة.

كريم: الصندوق له مكتسبات كتيرة في القانون الجديد

واستطردت: «الصندوق له مكتسبات كتيرة مع إنفاذ القانون الجديد، وذلك لأن القانون يحقق مكتسبات لذوى الإعاقة على أرض الواقع في الكثير من المجالات، أهمها الصحة والعمل والتعليم، كما وفر الصندوق دعما ماليا في مجالات الصحة وأبرزها في إصدار التقارير الطبية لبطاقات الخدمات المتكاملة».

وأوضحت أن الصندوق سيعمل على توفير المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية لتوفير أفضل رعاية صحية لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذا إدماجهم في المجتمع عبر الرياضة والأنشطة الاجتماعية وبمراكز التأهيل، معقبة: «الدمج لذوي الإعاقة هيوفر ليهم الكثير من التدريبات على المهن والحرف المختلفة».

وتابعت: «المجلس القومي للاشخاص ذوى الإعاقة والمعني بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المختلفة لإصدار القرارات وإنفاذ القانون في مختلف المجالات، كما وسيبدي المجلس الرأي في القوانين ومشرعاته، ومن أهم مهام المجلس خلال الفترة السابقة وهو صدور قانون الصندوق، مع دعم مباشر من القيادة السياسية».