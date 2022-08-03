أصدقاء الطالب ضحية حادث الساحل ينعونه: كان ينتظر نتيجة الثانوية العامة

تعاطف العديد من أهالي الإسكندرية مع خبر وفاة طالب الثانوية العامة «فارس محمد عاشور»، الذي لقي مصرعه في حادث تصادم على طريق الساحل الشمالي، نتيجة سباق سيارات طائش أنهى حياته وحرمه من فرحته حيث كان ينتظر نتيجته في الثانوية العامة.

حزن أصدقاء فارس عاشور على وفاته ومدرسته تنعيه

ونعى أصدقاء فارس صديقهم بعد رحيله بكلمات موثرة تدمع لها العيون وسط تأثر شديد منهم، حيث نشر أحد أصدقائه المقربين له نعي قائلا فيه: «مع السلامة يا أغلى الغاليين ونتقابل على خير يا أخويا بحبك اوي يا فارس والله»، وكتب له آخر عبر فيسبوك: «عمري ماهنساك يا أخويا ربنا يصبرنا ويصبر أهلك»، كما قامت مدرسته بنعيه بكلمات مؤثرة عبر الموقع الرسمي لها بوسائل التواصل الاجتماعي على «فيس بوك» حيث قامت بالدعاء له ولذويه بالصبر والسلوان.

تفعيل هاشتاجات للمطالبة بحق فارس فقيد الإسكندرية

ونعى أهالي الإسكندرية «فارس محمد عاشور» ضحية سباق السيارات الطائش في الساحل الشمالي، على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم الشديد في سماع خبر وفاته، داعين الله أن يرحمه، في موقف يتخلله كل مشاعر الإنسانية والأخلاق، وطالبوا بتفعيل الهاشتاجات التي تُطالب بحق فارس.

وامتلأت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بحملات للمطالبة بالقصاص العادل منها «#حق_فارس_محمد_عاشور_لازم_يرجع»، والمطالبة بمحاكمة المتسبب في ذلك الحادث الأليم الذي صدمه بسيارته بسرعة جنونية متعدية السرعة المسموح بالسير بها، أودت بحياته علي الفور نتيجة انفصال قدمه عن جسده أثناء ذهابه وأصدقائه للساحل الشمالي للاستجمام وقضاء وقت لطيف سوياً في انتظار فرحتهم بالتخرج وبنتيجة الثانوية العامة.