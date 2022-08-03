التعليم: لجنة لمراجعة طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة لإدارات 5 محافظات

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم قبول أي تحويلات للطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، «مدارس رسمية أو خاصة» إلى إدارات محددة بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وأسوان وقنا، وأوضح الوزير، أنه لن يتم قبول أي طلبات تحويل بين الإدارات بالمحافظات المذكورة إلا بعد العرض على اللجنة المشكلة بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، وعضوية عضو من الإدارة العامة للشؤون القانونية، وعضو من الإدارة العامة للتعليم الخاص، لمراجعة كل مستندات التحويل للبت في قبول التحويل من عدمه، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتسبب في عدم تنفيذ التعليمات.

تزايد طلبات تحويل طلاب الثانوية لإدارات محددة

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لشؤون لجان الإدارة والنظام والمراقبة، بناءً على ما تلاحظ من كثرة طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة من جميع أنحاء الجمهورية لأداء الامتحانات داخل اللجان التابعة لبعض الإدارات التعليمية بأعداد كبيرة وبالمخالفة للسعات الاستيعابية المقررة للمدارس.

الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب

ويأتي هذا القرار من منطلق اعتبار شهادة الثانوية العامة كونها شهادة عامة لتحديد مستقبل الطلاب، بهدف القضاء على الاعتقاد السائد بوجود تساهل في الرقابة على أعمال الامتحانات بلجان سير امتحان الثانوية العامة ببعض الإدارات التعليمية، الأمر الذي يترتب عليه ضرر بالغ بسبب الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.