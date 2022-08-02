بريد الوطن.. إليكِ

حبيبتى إليكِ الشوق كله

مهما تمادت كل الأشواق

وإليكِ الحنين كله

على مدى السنين

وإليكِ عمرى مهما طال قليل

وإليكِ شدوى مع كل صباح طويل

وإليكِ ابتسامى مهما كان حزين

وإليكِ صخر جرحى لا يلين

رغم صبرى وعنادى فأنت مَن قلبى تملكين

لا سواك ولا قبلك ولا بعدك

أنا وحدى من لك فى الشوق بعدى

أنت فقط من تملكين شوقى

منى حافظ خلف الله

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