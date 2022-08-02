بريد الوطن.. العسكري البطل «علي» من الشجعان

البطل الشهيد المجند على على على السيد من مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية وكان مع أبطال القوات المسلحة المصرية فى كمين البرث بجنوب رفح، فى تمام الساعة الرابعة فجر يوم 7 يوليو عام 2017 بدأ الهجوم على كمين أبطال القوات المسلحة فى منطقة البرث، استشهد فى هذه المعركة البطل العقيد أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، وكان من بين شهداء أبطال كمين البرث البطل المجند على على على السيد، عندما تقابلت مع على على السيد، والد البطل المجند الشهيد على، قال: «ابنى على اُستشهد للدفاع عن وطنه وزملائه الأبطال، وأنا فخور به والحمد لله، هو طلب الشهادة أكثر من مرة ونالها فى معركة البرث وأقول لروح ابنى وهو فى القبر: عشت شجاعاً ومت شجاعاً وزى ما قالوا فى الأغنية «العسكرى على من الشجعان»، إنت كنت يا على أطيب قلب وأحن قلب يا بنى».

وقالت الحاجة فاطمة عباس الزهيرى، والدة البطل المجند الشهيد على على على السيد: «ابنى عندما تم تجنيده بالقوات المسلحة، طلب أن تكون خدمته فى شمال سيناء لمحاربة الإرهاب، وتمنى الشهادة مرتين، وذات مرة قال لى يا أمى إنت مات لك 6 عيال، وأنا هبقى السابع، بس هكون شهيد».

د. إبراهيم خليل إبراهيم - عضو اتحاد كتاب مصر

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