خالد صديق: تطوير حدائق الفسطاط على مساحة 500 فدان بتكلفة 6 مليارات جنيه

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، إن ساحة مسجد عمرو بن العاص شهدت أداء المواطنين صلاة عيدي الفطر والأضحى الماضيين، بعد تحقيق التطوير فيها، مشيرا إلى أنها حزء من مشروع تطوير منطقة حدائق الفسطاط، وتمتد على مساحة 500 فدان.

صديق: استكمال منظومة التطوير لـ500 فدان

أضاف «صديق»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المرحلة الأولى من تطوير المنطقة، نفذتها وزارة الإسكان، التي تصل إلى بحيرات عين الصيرة، وحاليا يجر استكمال منظومة تطوير الـ500 فدان بالمنطقة.

صديق: العمل على تطوير المباني المحيطة بالمسجد

واستطرد: «التنفيذ بتاعنا دلوقتي في ساحة مسجد عمرو بن العاص، كما يجر العمل على المباني المحيطة بالمسجد، وهنعمل حدائق فيها فنادق، ومنطقة مغامرات ومنطقة ألعاب وبحيرة كبيرة ومجرى مائي، وحدائق على مستوى عالمي، وتكلفة المشروع هتصل لـ6 مليار جنيه، وسيتم الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2023 طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأوضح أن الجهاز المركزي للتعمير في وزارة الإسكان، أحد الأذرع المنفذه للمشروع بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، «فخور أني وسط المشروع، وزمان كان صقفنا محدود، ودلوقتي أصبح غير محدود بتحقيق تنمية حضارية في جميع ما هو موجود من تنمية بالمدن القائمة بـ3 محاور واتجاهات للتنمية العمرانية في مصر».

وتابع: «جميع المشروعات التي خاضها الصندوق كلفت الدولة ما يقارب التريليون جنيه، حيث أنه وفي مشروع عواصم المحافظات فقد تم فيه استهداف تطوير 500 ألف وحده على مستوى الجمهورية، وشغالين في مرحلة عاجلة تخص 115 ألف وحده بتكلفة 120 مليار جنيه، ووصل نسب التنفيذ في بعض المشروعات لـ80%».