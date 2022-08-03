جهود أمنية لملاحقة زوج متهم بقتل زوجته أثناء مشاجرة بالفيوم

أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته، بطريقة بشعة، بعد نشوب مشاجرة بينهما، في محل سكنهما بشارع «علاء الماوي» بنطاق مركز شرطة سنهور بمحافظة الفيوم، فيما سيطرت حالة من الرعب على أهالي المنطقة، الذين أصيبوا بالفزع من الواقعة، حيث قاموا بإبلاغ الشرطة التي هرعت إلى مسرح الجريمة، وفرضت كردوناً أمنياً بمحيط مسرح الواقعة، ويجرى التحقيق الآن لمعرفة أسباب ارتكاب الجريمة، والبحث عن الزوج المتهم الذي فر هارباً.

بلاغ بمقتل سيدة على يد زوجها

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة أبو طالب، مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقي بلاغ من سكان شارع «علاء الماوي» بنطاق المركز، بقيام شخص بقتل زوجته بطريقة بشعة.

الشرطة تنتقل إلى مسرح الجريمة

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة سنهورـ برئاسة المقدم محمد عشري، رئيس مباحث مركز شرطة سنهور، إلى مكان الواقعة، وجرى العثور على جثة ربة منزل مقتولة بطريقة بشعة، واتهمت أسرة الزوجة زوجها بقتلها.

فرض كردون أمني بمسرح الجريمة

وجرى فرض كردون أمني بمحيط مسرح الجريمة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، فيما يجرى معاينة جثة الزوجة، والبحث عن الزوج المتهم بقتل زوجته، لسؤاله عن الواقعة، ومعرفة أسباب ارتكابه جريمة القتل، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة التي تولت التحقيق.